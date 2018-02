Câmara tenta votar reajuste para Kassab e secretários

Apesar da sintonia com Kassab, a proposta apresentada ontem pelo presidente da Câmara, Antonio Carlos Rodrigues (PR), rachou a base kassabista. Aliados disseram ser favoráveis ao reajuste, mas alegam que o momento não é adequado. "É um negócio justo, mas difícil de defender agora. É um desgaste fora de hora", afirmou um dos líderes. "Se fosse correção da inflação, ainda teria justificativa."

A preocupação com possível "desgaste" tem motivo. Na semana passada, a Justiça Eleitoral cassou 13 vereadores e tornou um suplente inelegível por três anos acusados de receber doações ilegais da Associação Imobiliária Brasileira (AIB). Eles já conseguiram efeito suspensivo até o julgamento do recurso no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Kassab diz que vai abrir mão de seu futuro reajuste, mas a majoração é pleiteada pelos secretários. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.