Câmara tenta limpar pauta trancada por medidas provisórias A Câmara dos Deputados realiza sessão plenária para tentar limpar a pauta do plenário, trancada por medidas provisórias (MPs) e um projeto de lei. Os trabalhos começam às 16 horas, com a análise e votação da MP que concede crédito extraordinário de R$ 890 milhões para o Ministério das Cidades e da que dispõe sobre a renegociação de dívidas rurais dos produtores do Nordeste. A MP que abre crédito extraordinário de R$ 250,5 milhões para os ministérios do Esporte, Justiça e Previdência Social será apreciada. Os deputados devem examinar ainda o projeto de lei que institui a tarifa social de telefonia para consumidores residenciais de baixa renda.