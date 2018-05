Câmara também fica vazia às vésperas do jogo Assim como no Senado, o plenário da Câmara dos Deputados, hoje, dia do primeiro jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, ficou praticamente vazio. Cerca de 20 deputados apareceram para homenagear os 102 anos da imigração japonesa no Brasil. Às 14h, a sessão ordinária será encerrada.