Câmara suspende votações após morte de José Alencar

Marco Maia afirmou que o Brasil perdeu um "guerreiro, um lutador, que mostrou garra e resistência enormes". "Ele compactua com o que é o povo brasileiro, que busca energia onde não tem. O vice-presidente foi a representação do que é a energia do povo brasileiro. Estamos perdendo uma pessoa que construiu sua vida com patriotismo, com amor à nação e que orgulha a todos nós."

Maia disse que todas as vezes que Alencar defendia a queda dos juros falava com sentimento patriótico porque sabia que isso representaria o crescimento do País. "Ele foi sempre muito fiel ao presidente Lula e mostrava uma capacidade enorme de abrir mão de suas convicções para defender as convicções mais importantes para o País."

Não haverá votações mais na sessão de hoje da Câmara, que será realizada para discursos de deputados que queiram homenagear Alencar e manifestar solidariedade à família. Amanhã também não haverá votações. A pauta da semana foi transferida para a próxima terça-feira. Maia afirmou que as informações preliminares são de que o corpo de Alencar será velado no Palácio do Planalto.