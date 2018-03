Câmara só deve votar Fundo Social depois das eleições O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou nesta tarde que a votação do projeto que cria o Fundo Social da exploração de petróleo da camada pré-sal e estabelece o sistema de partilha da produção só será votado na Câmara após as eleições. "A oposição está em obstrução e falta quórum", disse o líder, após deixar o gabinete do presidente da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP), onde participou de reunião com os líderes da oposição.