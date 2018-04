Câmara retoma votação para segunda secretaria Com o novo presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP) já empossado, o plenário da Casa iniciou no fim da tarde a eleição em segundo turno para a escolha do segundo secretário. Dos quatro concorrentes, nenhum obteve a maioria absoluta dos votos - 256 - para se eleger no primeiro turno. Disputam o segundo turno os deputados Inocêncio Oliveira (PR-PE), que teve 233 votos, e José Carlos Araújo (PR-BA), que teve 103 votos. Os quatro suplentes da Mesa Diretora da Câmara eleitos hoje foram os deputados Marcelo Ortiz (PV-SP), com 373 votos, Giovanni Queiroz (PDT-PA), com 298 votos, Leandro Sampaio (PPS-RJ), com 269 votos, e Manoel Júnior (PSB-PB) com 256 votos. Os dez integrantes da Mesa eleitos - falta apenas o segundo-secretário - já tomaram posse.