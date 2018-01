Câmara retoma votação da reforma política no plenário

BRASÍLIA - O plenário da Câmara retomou na noite desta terça-feira, 19, a votação da emenda à Constituição que altera o sistema eleitoral e cria um fundo público de financiamento de campanha.

Não há consenso em torno do texto, que deve ser votado de maneira fatiada. O primeiro item a ser analisado será a adoção do chamado distritão para as eleições de 2018 e 2020.

Deputados afirmam que, se esse primeiro ponto for rejeitado, podem deixar de analisar as outras propostas do texto e seguir para a votação da segunda PEC em discussão, que acaba com as coligações para as eleições proporcionais e estabelece uma cláusula de barreira aos partidos.

Por se tratarem de emendas à Constituição, o texto precisa do apoio de 308 dos 513 deputados. Para que as mudanças passem a valer para as eleições de 2018, elas têm de ser aprovadas até dia 7 de outubro.