Câmara retoma reforma política na semana que vem Com o fim do recesso branco na próxima semana, o Grupo de Trabalho da Reforma Política da Câmara dos Deputados fará no dia 8 de agosto sua primeira reunião para discutir o cronograma de atuação e iniciar a análise das propostas que integrarão o anteprojeto. O coordenador do grupo, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que é possível definir algumas posições e anunciá-las no dia 22 de agosto. "Já vamos apresentar propostas", garantiu.