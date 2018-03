Câmara rejeita PEC 37 por 430 votos contra apenas 9 Com as galerias tomadas de promotores e procuradores, a Câmara dos Deputados começou a dar vazão à "agenda positiva" criada para responder a manifestações que tomaram o País nas últimas semanas. Uma das matérias em tramitação na Casa mais atacadas pelos protestos, a Proposta de Emenda à Constituição que visava limitar o poder de investigação do Ministério Público, a PEC 37, foi amplamente rejeitada nesta terça-feira, 25, pelo plenário. A PEC contou com apenas 9 votos favoráveis e 430 contrários.