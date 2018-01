Câmara rejeita novo pedido de licença de Jaqueline Roriz A Terceira Secretaria da Câmara confirmou hoje que a Casa não aceitou uma nova tentativa da deputada Jaqueline Roriz (PMN-DF) de se licenciar do cargo. Ela é investigada pelo Conselho de Ética e pela Corregedoria da Casa por ter sido flagrada em gravação de 2006 recebendo um pacote de R$ 50 mil do delator do "mensalão do DEM", Durval Barbosa.