Câmara rejeita mudança em texto que muda tramitação de MPs O plenário da Câmara rejeitou a primeira tentativa de mudança no texto básico da proposta de emenda constitucional que muda a edição e a tramitação de medidas provisórias. Os deputados retomaram a votação da proposta, depois de aprovado o texto básico na noite de ontem. Os deputados votarão 12 partes do projeto, que servem como uma nova tentativa de alterar a proposta pontualmente. Nessa primeira votação, o PP tentou alterar o texto para que as medidas provisórias fossem votadas apenas em sessões extraordinárias convocadas especialmente para isso. A proposta foi rejeitada por 286 votos contrários e 26 a favor. Como se trata de uma proposta de emenda constitucional, todas as votações são nominais, com um mínimo de 308 votos para garantir a mudança ou a manutenção do texto, dependendo do interesse do partido que propõe a votação.