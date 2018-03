Câmara rejeita lista fechada para eleição de parlamentares

Brasília - A Câmara dos Deputados rejeitou, na tarde desta terça-feira, 26, uma emenda apresentada no âmbito da Proposta de Emenda à Constituição nº 14, a PEC da Reforma Política, que pretendia determinar que a votação de parlamentares seria realizada no Brasil apenas por meio do sistema de listas fechadas.

A emenda foi rejeitada por 402 votos. Apenas 21 parlamentares foram favoráveis à eleição por lista fechada, outros dois se abstiveram.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Neste modelo, o eleitor votaria em lista predeterminadas pelos partidos e não nos candidatos. No sistema proporcional em lista aberta, como é o vigente, o eleitor tem a opção de escolher partidos ou candidatos na eleição para o Legislativo.

O PC do B defendeu esse sistema, de acordo com o vice-líder da legenda comunista, Orlando Silva (SP), por ser essencial para fortalecer os partidos políticos e, assim, “ampliar a democracia”.

Apesar da defesa, Silva criticou a construção da reforma política na Câmara. “Infelizmente, esse processo de construção da reforma política não alcançou o objetivo pleno da sociedade brasileira”, disse. O líder do PT, Sibá Machado (AC), afirmou também que o partido era favorável à chamada lista ordenada, mas votaria contra por entende que o tema não deve constar de uma PEC.

Segundo Machado, a lista “enaltece os partidos”, mas antes que isso ocorra a sociedade precisa de educação política para entender o processo de escolha por partido. “Hoje, a sociedade olha o processo político e diz que quer votar no candidato e não em partido”, observou. “Nossa bancada está votando não (à lista) consciente do que está fazendo”, disse.