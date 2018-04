Câmara reduz salário de prefeita e de vice em Cássia-MG A Câmara do município mineiro de Cássia aprovou, na sessão realizada na noite de ontem, o projeto que diminui os salários da prefeita Ana Maria Cáris (PT) e do vice-prefeito, Cacildo Rodrigues Pinto Neto (PV). Dos nove vereadores, sete estavam presentes e seis votaram favoráveis à redução e um se absteve. Ana irá sancionar o projeto assim que ele chegar em suas mãos, para entrar em vigor ainda neste mês. A proposta original era dela, mas após debate jurídico questionando a constitucionalidade do ato, o projeto foi retirado e outro igual foi protocolado pela vereadora Maida Pimenta Marques (PV). Em janeiro, mesmo sem a aprovação da Câmara, Ana devolveu parte do salário aos cofres públicos. O vice nem chegou a sacar o dinheiro do mês. Ana Cáris assumiu o cargo com o salário de R$ 16 mil (que já havia sido diminuído de R$ 18 mil pelo antecessor, antes de deixar o posto) e agora vai receber R$ 9,8 mil - redução de 38,75%. O vice não ganhará mais R$ 5,3 mil, e sim R$ 3,8 mil. "Era um compromisso meu de campanha", disse a prefeita. Para ela, o salário de R$ 16 mil seria injusto para um município com 17 mil habitantes e orçamento de R$ 20 milhões para 2009.