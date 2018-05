Câmara recorre da decisão que manteve Vilagra no cargo A Câmara de Campinas recorreu ao Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) hoje, 1º, da decisão do juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública do município, Mauro Fukumoto, que manteve o prefeito Demétrio Vilagra (PT) no cargo e suspendeu a abertura de uma Comissão Processante (CP) para apurar supostas infrações político-administrativas cometidas pelo petista, por meio de uma liminar concedida no dia 25. Tanto o afastamento quanto a CP foram aprovados no dia 24, por 29 votos a favor e quatro contrários, na Câmara de Vereadores.