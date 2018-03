Câmara recebe lista de integrantes da CPI do Cachoeira

BRASÍLIA - Três delegados, líder e ex-líderes partidários estão entre os deputados que integram a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que vai apurar o envolvimento de Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados. A lista dos 16 deputados titulares e dos 16 suplentes foi formalizada no começo da noite desta terça-feira, 24, na Mesa da Câmara.

Cinco titulares estão em seu primeiro mandato como deputado federal. O lista completa com os 16 senadores titulares e o mesmo número de suplentes será lida em sessão do Congresso nesta noite. A presidência e a relatoria da comissão ficarão, respectivamente, com o senador Vital do Rêgo (PMDB-PB) e o deputado Odair Cunha (PT-MG).

Fazem parte da CPI os seguintes deputados:

Bancada do PT:

Cândido Vaccarezza (SP), Odair Cunha (MG) e Paulo Teixeira (SP), como titulares. Doutor Rosinha (PR), Luiz Sérgio (RJ) e Sibá Machado (AC) nas vagas de suplentes.

Bancada do PMDB:

Íris de Araújo (GO) e Luiz Pitiman (DF), como titulares, e Edio Lopes (RR) e João Magalhães (MG), como suplentes.

PSDB:

Carlos Sampaio (SP) e Fernando Francischini (PR), como titulares, e Domingos Sávio (MG) e Rogério Marinho (RN), como suplentes.

PP:

Gladson Cameli (AC) será o titular e Iracema Portella (PI) será suplente. No DEM, Onix Lorenzoni (RS) ocupa a vaga de titular e Mendonça Prado (AL), na suplência.

PR:

Maurício Quintella Lessa (AL) como titular e Ronaldo Fonseca (DF) para a vaga de suplente.

PSB:

Paulo Foletto (ES) é o titular e Glauber Braga (RJ) o suplente. O PDT indicou Miro Teixeira (RJ) como titular e Vieira da Cunha (RS) na vaga de suplente.

Bloco PV/PPS:

Rubens Bueno (PPS-PR) é como titular, e Sarney Filho (PV-MA), suplente.

PTB:

o titular é Silvio Costa (PE) e o suplente, Arnaldo Faria de Sá (SP). O PSC indicou Filipe Pereira (RJ), como titular, e Hugo Leal (RJ), na suplência.

PC do B:

Delegado Protógenes (SP) na vaga de titular e Osmar Júnior (PI), na de suplente.