Câmara recebe hoje 11 novos deputados Onze novos deputados tomam posse hoje na Câmara. Eles vão ocupar as vagas de parlamentares que se elegeram prefeitos em outubro de 2008. Ao todo, 15 renunciaram a seus cargos para assumir prefeituras e outros dois para serem vice-prefeitos - o cantor Frank Aguiar (PTB-SP), que tomou posse ontem em São Bernardo do Campo, e Carlos Souza (PP-AM), que se elegeu para a vice-prefeitura de Manaus. Apenas 11 deputados assumem no fim da tarde de hoje porque seis suplentes já haviam assumido o mandato de titular ao longo da legislatura e, por isso, não precisam participar da cerimônia. Eles são automaticamente efetivados. A posse ocorrerá no gabinete do presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP). Um dos que ingressam hoje na Casa é João Herrmann Neto (PDT-SP), que assume a vaga de Reinaldo Nogueira (PDT-SP), eleito prefeito de Indaiatuba, município do interior paulista. A partir de agora, os novatos terão direito às regalias da Casa: 15 salários anuais de R$ 16,5 mil, auxílio-moradia, passagens aéreas e verba de indenizatória de R$ 15 mil para gastos com combustível e aluguel de escritório, além de verba de gabinete de R$ 50,8 mil. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.