Câmara recebe defesa do deputado Natan Donadon

O advogado Gilson César Stefanes encaminhou na tarde desta quinta-feira, 08, defesa do deputado Natan Donadon (sem partido-RO) à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados. O prazo para a entrega da defesa no processo de cassação contra o parlamentar vencia hoje.

Donadon está preso no Complexo Penitenciário da Papuda desde o dia 28 de junho, após ser condenado a 13 anos, 4 meses e 10 dias por peculato e formação de quadrilha.

O documento com 13 páginas foi entregue às 16h32 por um mensageiro. A CCJ não divulgou os detalhes da defesa alegando que é um item processual e não pode haver divulgação antes da apresentação do relatório do deputado Sérgio Zveiter (PSD-RJ).

A expectativa é que o relatório seja levado à votação na comissão na próxima semana. Em seguida, o processo de perda de mandato do deputado será submetida ao plenário da Câmara dos Deputados em votação secreta.