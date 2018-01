Câmara recebe 10 pedidos de impeachment de Arruda Mais dois pedidos de impeachment do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda (DEM), foram protocolados hoje na Câmara Legislativa do DF. O empresário Raimundo Julio Pereira, proprietário da Julio Imóveis, e o cidadão Walter Marcelo dos Santos ingressaram no final da tarde com pedidos para destituir Arruda do cargo.