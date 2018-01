Câmara quer reajustar salários às vésperas do 1º de maio Às vésperas das comemorações do Dia do Trabalho, a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados espera votar ainda nesta semana proposta de reajuste salarial dos parlamentares. O objetivo é um aumento de 26,5%, referente à recomposição da inflação nos últimos quatro anos, que elevaria os salários para R$ 16,2 mil por mês. "Estamos tentando convencer o presidente (da Câmara) Arlindo Chinaglia de que essa é uma péssima hora para tratar de aumento, mas ele diz que os líderes concordam em botar na pauta, enquanto os aposentados do País só têm direito a 3% de reajuste", disse o deputado Raul Jungmann (PPS-PE), que em conjunto com os colegas Miro Teixeira (PDT-RJ) e José Aníbal (PSDB-SP) tentam adiar a discussão, antevendo repercussão negativa por conta do 1º de maio. O presidente da Câmara chegou a fazer uma proposta de reajuste de 82% no salário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para equipará-lo aos de deputados e senadores, mas Lula recusou, optando pela reposição salarial. Com base na inflação dos últimos quatro anos, o salário do presidente passaria dos R$ 8,8 mil atuais para cerca de R$ 11 mil.