Câmara quer reabrir processos contra mensaleiros e sanguessugas O corregedor geral da Câmara Federal, deputado federal Ciro Nogueira (PP-PI), revelou que a mesa diretora vai reabrir os processos contra os deputados que foram acusados por irregularidades e foram reeleitos. Ciro Nogueira informou que a intenção da mesa diretora da Câmara é manter vivo os processos que foram abertos contra os deputados que foram acusados. Mesmo sendo outra legislatura, as acusações e denúncias devem continuar e os reeleitos podem ainda responder novamente pelas irregularidades cometidas no mandato anterior. Ciro Nogueira comentou que os processos contra os deputados que renunciaram para escapar de uma eventual cassação, podem ter o processo retomado nesta nova legislatura. Pelo menos este é o entendimento da mesa diretora que estuda a forma de fazer isso. O corregedor disse que não pode abrir processo contra os deputados que ainda não foram empossados e nomeados. "Eu nem pretendo ser candidato a corregedor novamente na próxima legislatura. É uma função muito espinhosa. É duro agir contra os deputados", comentou o deputado piauiense. São 55 deputados que foram acusados de irregularidades com o envolvimento com o mensalão, participar da máfia dos sanguessugas, ou que respondem a inquérito ou processo na Justiça por algum tipo de crime. O Conselho de Ética estava investigando outros sete parlamentares que supostamente participaram do esquema de caixa 2 atribuído ao PT. De 63 deputados acusados na máfia das ambulâncias, apenas doze conseguiram a reeleição. Alguns deputados acusados de outros crimes ainda estão sendo investigados pelo Conselho de Ética. Eles poderão ser cassados no novo mandato. Este texto foi alterado às 17h01 para correção de informação.