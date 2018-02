Câmara quer ouvir ex-membro das Farc suspeito de elo com governo A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou uma audiência pública para ouvir o ex-padre Olivério Medina, que foi integrante das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) e é suspeito de atuar como elo entre a organização e autoridades do governo brasileiro. A data do depoimento não foi marcada e, por tratar-se de um convite, Medina tem o direito de não comparecer, informou a Câmara. O suposto vínculo foi noticiado em julho pela revista colombiana Cambio, com base em 85 e-mails que teriam sido trocados entre Medina e o ex-líder das Farc Raúl Reyes, morto em março. As mensagens teriam sido trocadas entre 1999 e fevereiro de 2008. Nos e-mails seriam citados contatos entre as Farc e membros graduados do governo brasileiro, do PT, de líderes políticos e do Judiciário. Os e-mails teriam sido encontrados nos computadores de Reyes. Medina vive no Brasil desde 1997 e ganhou a condição de refugiado político em 2006. Tem mulher e filha brasileiras. Para o deputado Raul Jungmann (PPS-PE), autor do pedido de audiência, o depoimento vai mostrar se há desrespeito à lei brasileira que impede a atividade política de refugiados no país. Ele quer esclarecer também se Medina tem de fato relações com autoridades brasileiras e se os e-mails são verdadeiros.