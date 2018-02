Câmara quer aprovar CPMF hoje para projeto ir para o Senado

A Câmara dos Deputados quer aprovar em segundo turno a prorrogação da CPMF até 2011 nesta terça-feira, 9, mesmo que a votação acabe de madrugada. Para que a votação pudesse ocorrer nesta sessão, o governo decidiu revogar mais uma medida provisória e liberar a pauta. Esta é a terceira MP que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revoga em menos de um mês por causa da prorrogação da contribuição. Veja também: Especial: entenda a cobrança da CPMF "Foi um mal necessário para evitar um mal maior", disse o vice-líder do governo na Câmara, Beto Albuquerque (PSB-RS). "Com cada MP, a oposição faz uma barricada para não votar a CPMF", completou. A medida prorrogava o prazo para o trabalhador rural autônomo requerer sua aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo. O governo tem pressa para votar a CPMF e enviá-la ao Senado, onde o governo terá mais dificuldades para aprovação. A recomendação para base é ficar no plenário. Hoje não tem peladinha de futebol, não tem jantar, não tem namorico", afirmou o líder do PTB, Jovair Arantes (GO). "Vamos votar até o sol raiar", disse Albuquerque. Cofres liberados Além de limpar a pauta para permitir a votação da contribuição, o governo abriu os cofres e liberou, só nos primeiros cinco dias de outubro, R$ 77,9 milhões em emendas de parlamentares ao Orçamento União. A liberação das emendas orçamentárias junto com o preenchimento de cargos na máquina pública são as principais reivindicações dos partidos da base aliada para votar o segundo turno da CPMF, na Câmara. Levantamento feito pelo DEM mostra que, entre o dia 1º de outubro e sexta-feira passada, o governo empenhou R$ 46,7 milhões do Orçamento deste ano. O PMDB foi o mais aquinhoado: ficou com R$ 4,3 milhões destinados a emendas de seus parlamentares. Em seguida vem o PT com R$ 2,3 milhões. Já o PSDB, partido que agora é contra a CPMF, teve empenhados R$ 10 mil este mês referentes a emendas de tucanos ao Orçamento de 2007.