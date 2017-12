Câmara publica editais de notificação de deputados ´fujões´ O Diário da Câmara publicou nesta quinta-feira, 14, a notificação de seis deputados acusados de suposto envolvimento com a máfia das sanguessugas. A publicação foi necessária porque os deputados não assinaram as notificações nas três tentativas feitas pelo Conselho de Ética da Câmara. Com a publicação, começa a contagem do prazo de cinco sessões para que os deputados apresentem suas defesas. Os editais também foram publicados em um jornal de circulação nacional. O sorteado foi o Jornal do Brasil. O Conselho de Ética desistiu de publicar os editais no Diário Oficial da União, porque a burocracia exigida para isso atrasaria a notificação. Foram notificados os deputados Edna Macedo (PTB-SP); Elaine Costa (PPB-RJ); Irapuan Teixeira (PP-SP); João Batista (PP-SP); Marcos Abramo (PP-SP); Ricardo Rique (PL-PB).