Câmara prorroga CPI dos Grampos por 90 dias O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou hoje a prorrogação dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Grampos por mais 90 dias. Com a decisão, a CPI vai durar até 4 de dezembro. De acordo com informações da Agência Câmara, o pedido inicial de prorrogação era de 120 dias, mas ele foi desconsiderado pelo presidente da Casa, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP). O motivo para que o prazo para o encerramento da comissão não fosse maior é porque Chinaglia já havia concedido 30 dias de prorrogação antes do recesso, que vencem em 6 de setembro, data a partir da qual valem os novos 90 dias, concedidos hoje.