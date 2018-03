Câmara pode votar projeto sobre dados ultrassecretos Na semana que começa amanhã, a Câmara dos Deputados poderá apreciar, em sessão extraordinária, o projeto de lei que trata do sigilo de documentos classificados como ultrassecretos, do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG). Segundo o substitutivo do deputado Mendes Ribeiro Filho (PMDB-RS), o sigilo de documentos classificados como ultrassecretos terá duração máxima de 50 anos. Para os documentos considerados secretos e reservados, o parecer prevê sigilos de 15 e 5 anos, respectivamente, prorrogáveis uma única vez.