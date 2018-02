Câmara pode votar hoje projeto sobre bancadas

Segundo o Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real da Agência Estado, apurou, a proposta foi inserida na pauta junto com um requerimento com pedido de urgência de votação após reunião do colégio de líderes ocorrida nesta terça, 5. Nesta quarta-feira, a pauta do plenário está trancada pelo projeto que cria o Marco Civil da Internet. Sem consenso em torno dessa proposta, o presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), pode convocar uma sessão extraordinária para discutir o projeto que derruba a resolução do TSE.

Essa iniciativa encontra apoio dos integrantes das bancadas de Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraíba e Piauí. Todas sofreram redução no número de deputados após decisão da Justiça Eleitoral. Por outro lado, alguns Estados foram favorecidos como o Amazonas e Santa Catarina, que passariam a ganhar um deputado. Já o Ceará e Minas Gerais ampliariam o número em mais dois. O Pará seria o maior beneficiado, passando de 17 cadeiras para 21.

Outra proposta prevista para ser discutida no plenário nesta quarta é o projeto de Resolução que dá aos vice-líderes a prerrogativa de se pronunciarem no plenário sem a necessidade de delegação do líder da bancada.