Câmara pode votar hoje MP que desonera cesta básica

Entre os projetos citados, estão as Propostas de Emendas Constitucionais (PECs) 207 (que trata das Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal) e 471 (a PEC dos cartórios). Também foi mencionada a MP 608, a MP da Basileia. Na reunião de líderes, os deputados também vão discutir se o projeto que altera o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE) estará na pauta de votação desta semana.