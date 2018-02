Câmara pode adiar para amanhã votação de 'Ficha Limpa'

A ideia, por enquanto, é votar hoje apenas o regime de urgência - o que acelera a tramitação - e apreciar o mérito da proposta amanhã. As negociações continuam até o início da noite. "O que passaram foi: vota-se hoje a urgência e se deixa o projeto para amanhã", disse Cardozo.

O deputado Índio da Costa (DEM-RJ), que relatou a proposta numa comissão especial, anterior à CCJ, afirmou que tentará impedir qualquer protelação. "Mas se não votar hoje, votaremos amanhã de qualquer jeito", disse.

Com o adiamento da votação do mérito para quarta-feira, os deputados favoráveis à proposta tentarão impedir movimentos silenciosos por parte de algumas lideranças, de esvaziamento da sessão para impedir que o quorum mínimo exigido seja alcançado. Como é um projeto de lei complementar, o projeto precisa do apoio de 257 deputados. Depois, se for aprovado, segue para o Senado.

Para começar a valer nas eleições de outubro, o texto tem de encerrar sua tramitação no Congresso e receber a sanção presidencial até 6 de junho, antes do início das convenções partidárias.