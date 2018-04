Câmara oficializa rejeição à MP das Filantrópicas

A Câmara oficializou nesta quinta-feira, 12, por meio de ato do presidente da Casa, Michel Temer (PMDB-SP), a rejeição à Medida Provisória 446, que renovava os certificados de entidades beneficentes de assistência social (Cebas), por não atender os requisitos constitucionais de relevância e urgência. Veja Também: Entenda a medida provisória 446, que anistia filantrópicas O ato foi publicado nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União. A MP já tinha sido, simbolicamente, devolvida ao Executivo por Garibaldi Alves (PMDB-RN), como um de seus últimos atos na presidência do Senado.