Câmara não usará laudo da UnB sobre Genoino, diz Alves

Laudo feito por médicos UnB indica que Genoino não precisa permanecer em casa para cuidar de sua doença cardíaca. O documento de nove páginas diz que Genoino é "portador de cardiopatia que não se caracteriza como grave". Genoino se encontra atualmente na casa de uma filha, em Brasília, após ficar detido no Complexo Penitenciário da Papuda em razão da condenação no processo do mensalão.

No caso da Câmara, um segundo laudo deve ser apresentado por uma junta médica composta por quatro servidores, que avalia o pedido de aposentadoria por invalidez feito pelo petista em setembro.

Questionado sobre a influência do laudo da UNB, Henrique Eduardo Alves respondeu: "Não, não. O que sei é que a junta médica que esteve hoje com ele fez o exame clínico, recolheu uma série de exames, em grande quantidade, muitos processos, muitos papeis e realizados no hospital."

A previsão do presidente da Câmara é que o laudo seja apresentado amanhã em uma coletiva de imprensa. "Não estou com pressa, estou pedindo qualidade e responsabilidade nesta decisão que diz respeito a vida de uma pessoa", afirmou. Na ocasião, o grupo de servidores deve apresentar um parecer em que pode constar as seguintes possibilidades: conclusão pela invalidez de Genoino; conclusão de que não há um quadro de invalidez; e conclusão de que não há elementos suficientes para se dar um laudo definitivo neste momento. Segundo o Broadcast Político apurou, Alves trabalha com a possibilidade de ser apresenta a terceira opção.