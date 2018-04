Câmara não implantou propostas de consultoria da FGV A exemplo do Senado, a Câmara contratou no passado uma consultoria da Fundação Getúlio Vargas (FGV) para a elaboração de um estudo para cortar gastos. Em 2006, o então presidente da Casa, Aldo Rebelo (PC do B-SP), buscou na fundação proposta para diminuir as despesas com os deputados. A FGV fez então um trabalho conjunto com um grupo da própria administração da Câmara, que já tinha um projeto prévio sobre cortes. O contrato custou em torno de R$ 140 mil, e a proposta, no entanto, não chegou a ser implantada.