Câmara não consegue limpar a pauta Em três dias de esforço concentrado, a Câmara encerrou os trabalhos na manhã de hoje sem limpar a pauta do plenário trancada por medidas provisórias. Das quatro MPs que trancavam a pauta na segunda-feira, os deputados ainda não concluíram a votação da última, a que concedeu o reajuste de 5% aos aposentados. A oposição tenta aumentar esse índice para 16,6%, igual ao que foi incluído na MP que reajustou o salário mínimo e que foi aprovada pela Câmara ontem e que significou uma derrota para o governo. Na sessão que terminou no fim da manhã, os deputados votaram a medida provisória, aprovada ontem no Senado, que trata de carreira de servidores públicos. Outra MP aprovada ontem com alterações no Senado voltou à Câmara e está trancando a pauta. A MP trata de refinanciamento do saldo devedor das operações de crédito rural (MP 285). De terça-feira a hoje, a Câmara votou três MPs e concluiu a votação da MP que aumentou o salário mínimo de R$ 300 para R$ 350. O presidente da Câmara, Aldo Rebelo (PCdoB-SP), marcou sessão de votação na manhã da próxima terça-feira, dia da estréia da seleção brasileira na Copa. Na quarta-feira, também está marcada sessão pela manhã.