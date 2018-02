Câmara não aceitará MPs com 'penduricalhos', diz Alves O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), anunciou nesta terça-feira, 10, que a Casa não aceitará mais "penduricalhos" em Medidas Provisórias a partir da MP 621, que trata do Programa Mais Médicos. Na segunda-feira, 9, Alves informou que a Câmara exigirá que as MPs cheguem para votação no plenário com pelo menos duas semanas de validade.