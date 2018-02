Câmara investiga repasse de celulares A Câmara de Novo Cabrais instaurou sindicância para apurar contrato do Legislativo com uma operadora de celular pelo qual parlamentares teriam repassado linhas a usuários sem ligação com o órgão. O presidente da Casa, Marciel Schoenfeld (PP), disse que foi alertado sobre a suposta irregularidade pela assessoria jurídica do Legislativo. Quando a sindicância foi aberta, 200 telefones estavam em uso, embora a Câmara tenha apenas nove vereadores.