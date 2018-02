Câmara instala porta para conter manifestantes

Segundo Sérgio Sampaio, diretor-geral da Câmara, a troca da porta tem por objetivo evitar que, em situações de tumulto, a antiga barreira de vidro fosse quebrada. "A gente achou que a porta de vidro é perigosa", explicou. Além desta entrada, um dos acessos considerado "vulnerável" pela segurança permanece fechado com um tapume desde a semana das comemorações do 7 de setembro. Sampaio afirmou que a medida é de caráter provisória e que a entrada permanecerá obstruída enquanto houver expectativa de protesto no Congresso Nacional.

Desde a última terça-feira, 10, a segurança segue as novas medidas de restrição de acesso à Câmara. Agora é obrigada a identificação de cada visitante e está proibida a entrada de pessoas portando cartazes, faixas e banners. A medida acontece após a crescente onda de manifestações e foi justificada pela Casa como uma medida de segurança. O número de visitantes que circulam na Câmara ficou restrito em 1.770. "A gente vai observar a lotação de cada ambiente da Casa", informou Sampaio.