Câmara inicia votação de cassação de Donadon Durante a sessão de cassação do deputado Natan Donadon (sem partido/RO) na Câmara dos Deputados, os parlamentares reclamaram do constrangimento de votar o parecer que pede a perda de mandato do colega. Alguns deputados criticaram a decisão da Mesa da Câmara de colocar a cassação em votação e não declarar a perda de mandato. Neste momento, o presidente Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) iniciou o processo de votação.