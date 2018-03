Câmara inicia votação da PEC 37

BRASÍLIA - O presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB/RN), decidiu nesta terça-feira, 25, mudar a ordem da votação dos projetos previstos para serem apreciados nesta noite pelo plenário. Após a aprovação da Medida Provisória 611, sobre recursos extraordinários para Ministérios, estava prevista a votação do projeto que prevê o uso dos recursos dos royalties do petróleo para Educação, mas Alves decidiu votar agora a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público.

"A PEC 37 exige quórum qualificado e, portanto, não pode ficar para depois de votações que podem se alongar muito", argumentou. Uma nova sessão foi iniciada às 20 horas com a votação desta matéria. Para serem votadas, as propostas de emenda à Constituição precisam de 308 votos para aprová-la. Neste momento, há 442 deputados na Casa.

Após a apreciação da PEC, Alves prometeu voltar à discussão dos royalties do petróleo.