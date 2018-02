Câmara inicia discussão do projeto sobre bancadas Os deputados iniciaram no início da noite desta quarta-feira, 06, no plenário da Câmara a discussão do requerimento de urgência do projeto que suspende a decisão da resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e altera a quantidade de deputados federais de 13 Estados nas eleições de 2014. Somente após a votação deste requerimento é que os parlamentares poderão discutir o mérito da matéria.