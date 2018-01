Câmara ignorou povo brasileiro, diz internauta sobre Donadon

A decisão da Câmara de livrar o deputado Natan Donadon (sem partido-RO) da perda de mandato desagradou os internautas, que criticaram a conduta do deputados. Em votação secreta na noite desta quarta-feira, 28, 233 parlamentares votaram pela cassação, 24 a menos do que o exigido, outros 131 votaram pela absolvição e 41 se abstiveram. "(A Câmara) deu de ombros no povo brasileiro", escreveu um internauta.

Após o resultado da votação, o presidente da Casa, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), em decisão solitária, decidiu afastá-lo do cargo enquanto ele estiver cumprindo pena em regime fechado pela condenação a mais de 13 anos por desvio de recursos públicos.