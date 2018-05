Câmara fará sessão extraordinária após jogo da seleção

O líder do governo na Casa, Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse que assistirá o jogo na sala do cafezinho, atrás do plenário. Ele admite que dificilmente haverá quórum para a sessão noturna.

Vaccarezza, no entanto, acredita que a convocação ajudará a trazer os deputados a Brasília para a sessão de quarta-feira. Sem a expectativa de votar o projeto do pré-sal neste mês, prioridade do governo na Câmara, o líder governista se contentará se os deputados votarem três medidas provisórias nesta semana.