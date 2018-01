Câmara estima em R$ 150 mil prejuízos com invasão de sem-terra A Câmara dos Deputados divulgou hoje uma estimativa dos prejuízos pela invasão organizada ontem pelo MLST (Movimento pela Libertação dos Sem Terra). Pelos cálculos da Câmara, as perdas chegam a R$ 150 mil. Os sem-terra, armados de paus, pedras e blocos de cimento, destruíram portas de vidro, luminárias, janelas, terminais eletrônicos de auto-atendimento, entre outros objetos. Um busto de bronze do ex-governador Mário Covas, foi arremessado pelos manifestantes. Um veículo, que estava no saguão da Câmara e seria sorteado na festa junina dos funcionários da Casa, também foi destruído. A Câmara vai esperar o término do inquérito policial que indicará os responsáveis pela destruição para acioná-los judicialmente e cobrar pelo prejuízo.