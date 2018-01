Câmara estendeu plano de saúde para os sem-mandato As benesses dos ex-deputados federais e ex-senadores não se restringem às boas aposentadorias, conforme revelou o jornal O Estado de S.Paulo na semana passada. Ex-parlamentares contam com um sistema privilegiado de saúde. Na Câmara, os deputados aposentados têm direito a um plano de saúde familiar ao preço de R$ 280 por mês. No Senado, a mordomia é maior: ex-senadores usufruem pelo resto de suas vidas de um sistema de saúde bancado pelos cofres públicos. Os senadores no exercício do mandato não têm limite de gastos com saúde.