Câmara estende reajuste do salário mínimo aos aposentados A Câmara aprovou nesta quarta-feira uma emenda à medida provisória que reajustou o salário mínimo, estendendo aos aposentados o reajuste para R$ 350,00. A decisão representa uma derrota para o governo. O placar registrou 274 votos a favor da emenda, de autoria do deputado Ivan Ranzolin (PFL-SC), 5 votos contra, 15 abstenções e 73 declarações de obstrução (de parlamentares que não votaram, embora estivessem presentes no plenário). Os partidos da base aliada tentaram evitar a derrota, declarando obstrução, mecanismo regimental para impedir quórum. Desde quinta-feira passada, o governo vinha tentando evitar a votação nominal da matéria porque, como se trata de um assunto que atinge grande número de eleitores, o voto contra poderia ter impacto político para o respectivo parlamentar. Os governistas tentaram argumentar que a atual política de reajuste dos benefícios previdenciários procura aumentar os pagamentos para os que ganham menos. De acordo com o deputado Tarcísio Zimmermann (PT-RS), o impacto desse reajuste nos cofres da Previdência pode quebrar o sistema público de aposentadoria. "Não restará outra alternativa que o veto", afirmou o parlamentar. A MP, no entanto, ainda será examinada pelo Senado e, se for mantida a alteração, terá de seguir posteriormente para sanção presidencial.