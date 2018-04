Câmara enfrenta pauta trancada por oito MPs A Câmara começa a semana com a pauta trancada por oito medidas provisórias. O tema voltou a causar polêmica desde que Michel Temer (PDMB-SP), de volta à presidência da Casa, deu nova interpretação sobre o rito das MPs para destravar os trabalhos. Segundo a Agência Brasil, o primeiro item da lista é a MP 451, que cria as alíquotas de 7,5% e 22,5% para o Imposto de Renda da Pessoa Física. Outra proposta que bloqueia a pauta é a MP 454, que autoriza a transferência de terras da União para Roraima, como forma de compensar o Estado pela manutenção da reserva indígena Raposa Serra do Sol.