Câmara encerra sessão sem destrancar pauta A Câmara encerrou sessão no início da tarde, sem votar nenhuma das duas medidas provisórias que trancam a pauta. O governo temia uma derrota na votação e pediu que a MP 291 fosse retirada da pauta de hoje, o que provocou o encerramento da sessão. A MP reajusta em 5% os benefícios da previdência social, acima de um salário mínimo. A oposição quer aprovar um aumento de 16%, para igualar o reajuste que foi concedido ao salário mínimo. O líder do PT na Câmara, Henrique Fontana (RS) disse que a oposição quer fazer uma "luta política, usando os aposentados", porque não há recursos para isso. Segundo o líder petista, o reajuste de 5% foi negociado com a associação dos aposentados, e o porcentual corresponde a correção integral. A outra MP, número 292, trata da regularização de imóveis da união e assentamentos de baixa renda. Ainda nesta tarde haverá a sessão do Congresso para a instalação da CPI dos Sanguessugas, que apura a venda irregular de ambulâncias com recursos da União.