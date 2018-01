Relembre como votou cada deputado sobre doações de empresas antes de o STF proibir

Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal determinou a inconstitucionalidade das doações eleitorais de empresas a candidatos e partidos, o que começa a valer já para as eleições de 2016. Na semana anterior, contudo, a Câmara dos Deputados aprovou a minirreforma eleitoral prevendo o financiamento empresarial das campanhas e encaminhou o texto para a presidente Dilma Rousseff, que ainda não decidiu se sanciona ou veta a proposta. Caso sancione a medida, poderiam ocorrer novos questionamentos no STF, e a expectativa é de que a Corte reafirme o entendimento.

Enquanto a decisão de Dilma não vem, e as doações continuam proibidas, relembre como foi a votação na Câmara no último dia 9, quando os parlamentares votaram uma modificação no texto da reforma política aprovada no Senado e que previa o fim das doações eleitorais de empresas.

Na ocasião, o PT propôs que o entendimento do Senado fosse mantido no texto da Câmara, mas a votação terminou em 285 votos a favor das doações empresariais e 180 votos contra. Nesta votação estavam presentes no plenário 468 dos 513 deputados. Veja como foi a decisão na Câmara e quais políticos votaram contra e a favor do financiamento empresarial de campanhas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

VEJA COMO VOTOU CADA DEPUTADO:

Parlamentar UF A favor do fim das doações de empresas?

DEM

Alberto Fraga DF Não

Alexandre Leite SP Não

Carlos Melles MG Não

Claudio Cajado BA Não

Efraim Filho PB Não

Eli Corrêa Filho SP Não

Elmar Nascimento BA Não

Felipe Maia RN Não

Hélio Leite PA Não

Jorge Tadeu Mudalen SP Não

José Carlos Aleluia BA Não

Mandetta MS Não

Marcelo Aguiar SP Não

Mendonça Filho PE Não

Moroni Torgan CE Não

Pauderney Avelino AM Não

Paulo Azi BA Não

Rodrigo Maia RJ Não

PCdoB

Alice Portugal BA Sim

Aliel Machado PR Sim

Carlos Eduardo Cadoca PE Sim

Chico Lopes CE Sim

Daniel Almeida BA Sim

Davidson Magalhães BA Sim

Jandira Feghali RJ Sim

Jô Moraes MG Sim

João Derly RS Sim

Luciana Santos PE Sim

Orlando Silva SP Sim

Rubens Pereira Júnior MA Sim

Wadson Ribeiro MG Sim

Total PCdoB: 13

PDT

Abel Mesquita Jr. RR Não

Afonso Motta RS Sim

André Figueiredo CE Sim

Dagoberto MS Sim

Damião Feliciano PB Não

Félix Mendonça Júnior BA Sim

Flávia Morais GO Sim

Giovani Cherini RS Sim

Major Olimpio SP Sim

Marcelo Matos RJ Sim

Marcos Rogério RO Sim

Pompeo de Mattos RS Sim

Roberto Góes AP Sim

Ronaldo Lessa AL Sim

Rosângela Curado MA Sim

Sergio Vidigal ES Sim

Subtenente Gonzaga MG Sim

Wolney Queiroz PE Sim

PEN

André Fufuca MA Não

PHS

Adail Carneiro CE Não

Carlos Andrade RR Não

Diego Garcia PR Sim

Kaio Maniçoba PE Não

PMDB

Alberto Filho MA Não

Alceu Moreira RS Não

Baleia Rossi SP Sim

Carlos Bezerra MT Não

Carlos Henrique Gaguim TO Não

Carlos Marun MS Não

Celso Jacob RJ Não

Celso Maldaner SC Sim

Celso Pansera RJ Não

Daniel Vilela GO Sim

Danilo Forte CE Não

Darcísio Perondi RS Não

Dulce Miranda TO Não

Edinho Bez SC Sim

Edio Lopes RR Não

Eduardo Cunha RJ Art. 17

Elcione Barbalho PA Sim

Fabio Reis SE Não

Fernando Jordão RJ Não

Flaviano Melo AC Não

Geraldo Resende MS Não

Hermes Parcianello PR Não

Hildo Rocha MA Não

Hugo Motta PB Não

Jarbas Vasconcelos PE Sim

Jéssica Sales AC Não

João Arruda PR Sim

João Marcelo Souza MA Não

José Fogaça RS Sim

José Priante PA Não

Josi Nunes TO Sim

Laudivio Carvalho MG Não

Lelo Coimbra ES Não

Leonardo Picciani RJ Não

Leonardo Quintão MG Não

Lindomar Garçon RO Não

Lucio Mosquini RO Não

Lucio Vieira Lima BA Não

Manoel Junior PB Não

Marcelo Castro PI Sim

Marcos Rotta AM Não

Marinha Raupp RO Não

Marquinho Mendes RJ Não

Marx Beltrão AL Não

Mauro Lopes MG Não

Mauro Mariani SC Não

Mauro Pereira RS Não

Newton Cardoso Jr MG Não

Osmar Serraglio PR Não

Osmar Terra RS Sim

Pedro Chaves GO Não

Rodrigo Pacheco MG Não

Rogério Peninha Mendonça SC Sim

Ronaldo Benedet SC Sim

Roney Nemer DF Não

Saraiva Felipe MG Não

Sergio Souza PR Não

Silas Brasileiro MG Não

Simone Morgado PA Sim

Soraya Santos RJ Não

Valdir Colatto SC Sim

Veneziano Vital do Rêgo PB Não

Vitor Valim CE Sim

Walter Alves RN Não

PMN

Antônio Jácome RN Não

Dâmina Pereira MG Sim

Hiran Gonçalves RR Não

PP

Afonso Hamm RS Sim

Aguinaldo Ribeiro PB Não

Beto Rosado RN Não

Cacá Leão BA Não

Conceição Sampaio AM Sim

Covatti Filho RS Não

Dilceu Sperafico PR Não

Dimas Fabiano MG Não

Eduardo da Fonte PE Não

Esperidião Amin SC Não

Ezequiel Fonseca MT Sim

Fernando Monteiro PE Não

Guilherme Mussi SP Não

Iracema Portella PI Não

Jair Bolsonaro RJ Não

Jerônimo Goergen RS Sim

José Otávio Germano RS Sim

Julio Lopes RJ Não

Lázaro Botelho TO Não

Luis Carlos Heinze RS Não

Marcelo Belinati PR Sim

Marcus Vicente ES Não

Mário Negromonte Jr. BA Não

Missionário José Olimpio SP Não

Nelson Meurer PR Não

Odelmo Leão MG Não

Renato Molling RS Não

Renzo Braz MG Não

Ricardo Barros PR Não

Roberto Balestra GO Não

Roberto Britto BA Não

Ronaldo Carletto BA Não

Sandes Júnior GO Sim

Toninho Pinheiro MG Sim

Waldir Maranhão MA Não

PPS

Alex Manente SP Sim

Arnaldo Jordy PA Sim

Carmen Zanotto SC Sim

Eliziane Gama MA Sim

Hissa Abrahão AM Sim

Marcos Abrão GO Sim

Moses Rodrigues CE Sim

Raul Jungmann PE Sim

Roberto Freire SP Sim

Rubens Bueno PR Sim

Sandro Alex PR Sim

PR

Aelton Freitas MG Não

Alfredo Nascimento AM Não

Altineu Côrtes RJ Não

Anderson Ferreira PE Não

Bilac Pinto MG Não

Cabo Sabino CE Sim

Capitão Augusto SP Não

Clarissa Garotinho RJ Sim

Dr. João RJ Não

Francisco Floriano RJ Não

Gorete Pereira CE Não

Jorginho Mello SC Não

José Rocha BA Não

Laerte Bessa DF Não

Lúcio Vale PA Não

Luiz Cláudio RO Não

Luiz Nishimori PR Não

Magda Mofatto GO Não

Marcio Alvino SP Não

Marcos Soares RJ Não

Maurício Quintella Lessa AL Não

Miguel Lombardi SP Não

Milton Monti SP Não

Paulo Feijó RJ Não

Paulo Freire SP Não

Remídio Monai RR Não

Silas Freire PI Sim

Tiririca SP Não

Vinicius Gurgel AP Não

Wellington Roberto PB Não

Zenaide Maia RN Não

PRB

Alan Rick AC Não

André Abdon AP Não

Antonio Bulhões SP Não

Beto Mansur SP Não

Carlos Gomes RS Não

Celso Russomanno SP Não

César Halum TO Não

Cleber Verde MA Não

Fausto Pinato SP Não

Jhonatan de Jesus RR Não

Jony Marcos SE Não

Marcelo Squassoni SP Não

Márcio Marinho BA Não

Roberto Alves SP Não

Roberto Sales RJ Não

Ronaldo Martins CE Não

Rosangela Gomes RJ Não

Sérgio Reis SP Não

Tia Eron BA Não

Vinicius Carvalho SP Não

PROS

Ademir Camilo MG Não

Beto Salame PA Sim

Dr. Jorge Silva ES Sim

Givaldo Carimbão AL Sim

Hugo Leal RJ Não

Leônidas Cristino CE Não

Miro Teixeira RJ Sim

Rafael Motta RN Sim

Ronaldo Fonseca DF Sim

Vicente Arruda CE Não

PRP

Alexandre Valle RJ Não

Juscelino Filho MA Não

Marcelo Álvaro Antônio MG Sim

PRTB

Cícero Almeida AL Sim

PSB

Adilton Sachetti MT Não

Átila Lira PI Sim

Bebeto BA Sim

Fabio Garcia MT Não

Fabricio Oliveira SC Sim

Fernando Coelho Filho PE Não

Flavinho SP Sim

Glauber Braga RJ Sim

Gonzaga Patriota PE Sim

Heitor Schuch RS Sim

João Fernando Coutinho PE Sim

José Reinaldo MA Não

Jose Stédile RS Sim

Júlio Delgado MG Sim

Keiko Ota SP Sim

Luciano Ducci PR Sim

Luiz Lauro Filho SP Não

Luiza Erundina SP Sim

Maria Helena RR Sim

Marinaldo Rosendo PE Sim

Pastor Eurico PE Sim

Paulo Foletto ES Sim

Rodrigo Martins PI Sim

Stefano Aguiar MG Não

Tadeu Alencar PE Sim

Tenente Lúcio MG Não

Tereza Cristina MS Não

Valadares Filho SE Sim

Vicentinho Júnior TO Não

PSC

Edmar Arruda PR Sim

Eduardo Bolsonaro SP Não

Erivelton Santana BA Não

Irmão Lazaro BA Sim

Júlia Marinho PA Não

Marcos Reategui AP Não

Professor Victório Galli MT Sim

Raquel Muniz MG Não

Silvio Costa PE Não

Takayama PR Não

PSD

Alexandre Serfiotis RJ Não

Átila Lins AM Não

Cesar Souza SC Sim

Danrlei de Deus Hinterholz RS Sim

Delegado Éder Mauro PA Não

Diego Andrade MG Não

Evandro Roman PR Não

Fábio Faria RN Não

Fábio Mitidieri SE Não

Felipe Bornier RJ Não

Fernando Torres BA Não

Francisco Chapadinha PA Não

Goulart SP Não

Herculano Passos SP Sim

Heuler Cruvinel GO Não

Indio da Costa RJ Não

Jefferson Campos SP Não

João Rodrigues SC Não

Joaquim Passarinho PA Não

José Nunes BA Sim

Júlio Cesar PI Não

Marcos Montes MG Não

Paulo Magalhães BA Não

Ricardo Izar SP Não

Rogério Rosso DF Não

Rômulo Gouveia PB Não

Sérgio Brito BA Sim

Silas Câmara AM Não

Sóstenes Cavalcante RJ Não

Walter Ihoshi SP Não

PSDB

Alexandre Baldy GO Não

Alfredo Kaefer PR Não

Antonio Carlos Mendes Thame SP Não

Antonio Imbassahy BA Não

Arthur Virgílio Bisneto AM Não

Betinho Gomes PE Não

Bonifácio de Andrada MG Não

Bruna Furlan SP Não

Bruno Araújo PE Não

Bruno Covas SP Não

Caio Narcio MG Não

Carlos Sampaio SP Não

Célio Silveira GO Não

Daniel Coelho PE Não

Delegado Waldir GO Sim

Domingos Sávio MG Não

Eduardo Barbosa MG Não

Eduardo Cury SP Não

Fábio Sousa GO Não

Geovania de Sá SC Não

Giuseppe Vecci GO Não

João Campos GO Não

João Castelo MA Não

João Gualberto BA Não

João Paulo Papa SP Sim

Jutahy Junior BA Não

Lobbe Neto SP Não

Luiz Carlos Hauly PR Não

Mara Gabrilli SP Não

Marco Tebaldi SC Não

Marcus Pestana MG Não

Mariana Carvalho RO Não

Max Filho ES Sim

Miguel Haddad SP Não

Nelson Marchezan Junior RS Não

Nilson Leitão MT Não

Nilson Pinto PA Não

Otavio Leite RJ Não

Paulo Abi-Ackel MG Não

Pedro Cunha Lima PB Não

Pedro Vilela AL Não

Raimundo Gomes de Matos CE Não

Ricardo Tripoli SP Não

Rocha AC Não

Rodrigo de Castro MG Não

Rogério Marinho RN Não

Rossoni PR Sim

Samuel Moreira SP Não

Silvio Torres SP Não

Vanderlei Macris SP Não

Vitor Lippi SP Não

PSDC

Aluisio Mendes MA Não

Luiz Carlos Ramos RJ Não

PSL

Macedo CE Não

PSOL

Chico Alencar RJ Sim

Edmilson Rodrigues PA Sim

Ivan Valente SP Sim

Jean Wyllys RJ Sim

PT

Adelmo Carneiro Leão MG Sim

Afonso Florence BA Sim

Alessandro Molon RJ Sim

Ana Perugini SP Sim

Andres Sanchez SP Sim

Angelim AC Sim

Assis Carvalho PI Sim

Assis do Couto PR Sim

Benedita da Silva RJ Sim

Beto Faro PA Sim

Bohn Gass RS Sim

Caetano BA Sim

Carlos Zarattini SP Sim

Chico D Angelo RJ Sim

Décio Lima SC Sim

Enio Verri PR Sim

Erika Kokay DF Sim

Fernando Marroni RS Sim

Gabriel Guimarães MG Sim

Givaldo Vieira ES Sim

Helder Salomão ES Sim

Henrique Fontana RS Sim

João Daniel SE Sim

Jorge Solla BA Sim

José Airton Cirilo CE Sim

José Guimarães CE Sim

José Mentor SP Sim

Leo de Brito AC Sim

Leonardo Monteiro MG Sim

Luiz Couto PB Sim

Luiz Sérgio RJ Sim

Marco Maia RS Sim

Marcon RS Sim

Margarida Salomão MG Sim

Maria do Rosário RS Sim

Moema Gramacho BA Sim

Nilto Tatto SP Sim

Odorico Monteiro CE Sim

Padre João MG Sim

Paulão AL Sim

Pedro Uczai SC Sim

Professora Marcivania AP Sim

Reginaldo Lopes MG Sim

Rubens Otoni GO Sim

Ságuas Moraes MT Sim

Toninho Wandscheer PR Sim

Valmir Assunção BA Sim

Valmir Prascidelli SP Sim

Vander Loubet MS Sim

Vicente Candido SP Sim

Vicentinho SP Sim

Wadih Damous RJ Sim

Waldenor Pereira BA Sim

Weliton Prado MG Abstenção

Zé Carlos MA Sim

Zé Geraldo PA Sim

Zeca do Pt MS Sim

PTB

Adalberto Cavalcanti PE Não

Arnaldo Faria de Sá SP Sim

Arnon Bezerra CE Não

Benito Gama BA Não

Cristiane Brasil RJ Sim

Deley RJ Não

Jorge Côrte Real PE Não

Josué Bengtson PA Não

Jovair Arantes GO Não

Jozi Araújo AP Não

Luiz Carlos Busato RS Não

Nelson Marquezelli SP Não

Nilton Capixaba RO Não

Paes Landim PI Não

Pedro Fernandes MA Não

Ricardo Teobaldo PE Não

Ronaldo Nogueira RS Não

Sérgio Moraes RS Não

Walney Rocha RJ Não

Wilson Filho PB Não

Zeca Cavalcanti PE Não

PTC

Brunny MG Não

Uldurico Junior BA Não

PT do B

Luis Tibé MG Não

Pastor Franklin MG Não

PTN

Bacelar BA Sim

Christiane de Souza Yared PR Sim

Delegado Edson Moreira MG Não

Renata Abreu SP Não

PV

Dr. Sinval Malheiros SP Sim

Evair de Melo ES Sim

Evandro Gussi SP Não

Fábio Ramalho MG Não

Leandre PR Sim

Penna SP Sim

Sarney Filho MA Sim

Victor Mendes MA Abstenção

Solidariedade

Arthur Oliveira Maia BA Não

Augusto Carvalho DF Não

Aureo RJ Não

Benjamin Maranhão PB Não

Carlos Manato ES Não

Elizeu Dionizio MS Não

Expedito Netto RO Não

Ezequiel Teixeira RJ Sim

Fernando Francischini PR Não

Genecias Noronha CE Não

JHC AL Sim

Laercio Oliveira SE Não

Lucas Vergilio GO Não

Mainha PI Não

Zé Silva MG Não