Câmara e Senado decidem votação do Orçamento de 2013 Os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), vão se reunir nesta segunda-feira para decidir sobre a votação da proposta de Orçamento da União de 2013. Renan convocou a sessão conjunta do Congresso para terça-feira (19), mas o governo quer adiar a votação até que se resolva o impasse no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre os vetos pendentes de apreciação no Congresso. A expectativa é que o Supremo não tenha uma posição sobre o assunto antes da quinta-feira (21).