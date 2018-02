Câmara dos Deputados lança página oficial no Twitter

A Câmara dos Deputados anunciou oficialmente nesta quinta-feira, 8, sua página oficial no Twitter. O endereço da Casa na rede social e serviço de microblogs é http://twitter.com/CamaraDeputados. Os internautas poderão acompanhar informações sobre votações, eventos, editais e programas institucionais.

Segundo levantamento da Secretaria de Comunicação Social, atualmente 179 dos 513 deputados têm páginas ativas no Twitter, o equivalente a 35% dos parlamentares. Na primeira pesquisa, realizada em julho, 74 parlamentares (14,4%) mantinham microblogs - um aumento de 142%. O levantamento considera apenas microblogs oficiais que estão ativos e têm atualização constante.

Dos deputados com microblogs no Twitter, 37 são do PT, 31 do DEM, 23 do PSDB, 18 do PMDB, 13 do PP e 12 do PSB. Na divisão por regiões, Centro-Oeste e Sul tem o maior número de deputados na rede social - 44% e 40,3%, respectivamente. Proporcionalmente, a bancada com maior número de deputados no Twitter é a do Rio Grande do Norte, com 6 dos 8 deputados. Em números absolutos, São Paulo é o Estado com mais deputados: 33.

Bancadas e regiões

Os partidos mais conectados no Twitter são o PT, com 37 deputados ou 47% da bancada, e o DEM, com 31 parlamentares ou 54%. Em seguida vêm o PSDB (23), o PMDB (18), o PP (13) e o PSB (12).

