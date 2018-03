Câmara dos Deputados aprova redação final da MP 608

Essa MP tem por objetivo dar mais solidez aos bancos e evitar choques, como o da crise de 2008. Além do mais, a medida é parte do compromisso do governo para implantar no Brasil o Acordo de Basileia 3. Esse acordo, entre outros pontos, determina que os créditos tributários sem liquidez fossem deduzidos do patrimônio dos bancos.

De acordo com o Banco Central do Brasil, o que a Medida Provisória fez foi reconhecer que, no Brasil, parte desse crédito tributário possui alta liquidez e, portanto, não precisaria ser deduzido do patrimônio das instituições. Ainda segundo o BC, sem a MP os bancos no Brasil teriam sua capacidade de alavancagem reduzida.