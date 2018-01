Câmara do RJ recomenda indiciamento de Cesar Maia Relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Cidade da Música aprovado hoje pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro recomenda o indiciamento do ex-prefeito Cesar Maia (DEM) e de mais dez pessoas, entre autoridades, arquitetos e engenheiros. O documento será encaminhado ao Ministério Público Estadual, que já tem um inquérito civil aberto para apurar as supostas irregularidades.